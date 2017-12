Le futur plan loup (2018-2023) divise les éleveurs et les défenseurs de la nature. Les syndicats agricoles réclament davantage de "tirs de prélèvement". Le gouvernement prévoit d'en autoriser 40 l'an prochain. 34 loups ont déjà été tués cette année, sur un objectif de 40, également.

Le loup est un animal protégé en Europe depuis près de trente ans, pas question de le chasser sans autorisation gouvernementale. L'Italie a failli autoriser cet hiver l'abattage de plusieurs bêtes, essentiellement pour réduire le braconnage, mais y a finalement renoncé. 2.000 loups vivraient actuellement dans la péninsule. Dans le parc national des Abruzzes, la cohabitation avec l'homme se passe correctement, mais le loup est moins apprécié au nord du pays.

2.500 loups seraient établis en Espagne, où l'abattage est autorisé en cas d'attaques répétées. L'année dernière, une dizaine d'éleveurs ont été poursuivis dans les Asturies après avoir touché, avec l'aide de plusieurs gardes champêtres, 200.000 euros de compensations pour des dégâts imaginaires.

Des tirs au cas par cas

Les loups sont aussi présents en Europe de l'est et dans les pays baltes. La Roumanie en abrite 3.000, c'est le plus gros contingent européen. Le ministère de l'environnement vient d'autoriser la capture ou le tir d'une centaine d'animaux.

Ils seraient 1.000 à 1.500 en Pologne, où il est interdit de les chasser. Un millier aussi dans les trois états baltes, où la traque est autorisée parfois. De l'autre côté de la Baltique, en Finlande, des loups sont abattus quand ils gagnent du terrain. Idem en Suède, où le gouvernement autorise ponctuellement les tirs, 22 cette année, pour un effectif de moins de 400 loups. La Norvège cède elle aussi aux pressions des éleveurs. Le gouvernement vient d'autoriser une quarantaine de prélèvements, au grand dam du WWF, qui l'attaque en justice.

Un animal mythique mais mal connu

Tuer le loup n'est pas forcément la bonne réponse. Ce canidé vit en meute, vous le savez. Si le chasseur abat l'un des loups dominants, la meute va se diviser, créer d'autres groupes et se reproduire, à nouveau. Il nous reste beaucoup à apprendre sur cet animal qui effrayait déjà nos ancêtres. Trois chercheuses, françaises et britannique, Annik Schnitzler, de l'Université de Lorraine, Rose-Marie Arbogast, historienne au CNRS et à l'Université de Strasbourg, et leur collègue Malgorzata Pilot, collectent actuellement des restes d'animaux, spécimens naturalisés, peaux, ossements, pour comprendre d'où venait le loup et ce qu'il mangeait. Pour les spécialistes de la faune sauvage, les loups sont encore trop rares pour s'implanter durablement. Ils ne pourront pas se maintenir en Europe si les abattages persistent.