Les lycéens du Limousin vont se mobiliser ce vendredi pour le climat et sécher les cours

Limousin, France

C'est une ado suédoise, Greta Thunberg, qui a lancé cette grève mondiale pour le climat.

Vendredi, grève de la jeunesse pour le climat : trouvez le rassemblement le plus proche de chez vous ! https://t.co/MQEMAAm7ah — Laetitia Sanchez (@elaedanla) March 13, 2019

Les jeunes dans la rue et pas en cours pour rappeler que l'avenir de la planète et des espèces vivantes, dont l'être humain, ça passe par eux : "oui c'est une cause qui m'intéresse beaucoup, c'est notre avenir qui est en jeu. Mais c'est difficile de concilier économie et écologie" explique un lycéen limougeaud.

Justement, Leïla a bien une petite idée pour concilier l'économie et l'écologie : "il faut acheter local. Acheter local pour les vêtements, pour la nourriture et ça peut avoir un impact. Il faut se sensibiliser à ça".

Inspirante, motivante, revigorante : la carte des mobilisations de la jeunesse en grève pour le #climat ! 🌍🌡️



Plus de 1300 évènements sont prévus ce vendredi 15 mars dans près de 100 pays différents ! 🧐🎇 https://t.co/pjzc6WNOx9 — Greenpeace France (@greenpeacefr) March 13, 2019

Lutter contre le réchauffement, moins polluer, pas si facile que ça souligne l'un de ses camarades : "je fais le tri chez moi mais il m'arrive de jeter les mégots de mes cigarettes par terre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire hein ?! On ne va pas dire aux gens d'arrêter de prendre leurs voitures, c'est trop tard".

C'est donc une fin de semaine de mobilisation pour sauver la Terre. Des lycéens rejoindront également samedi 16 mars les marches pour le climat. Une sera organisée à Limoges, une autre à Brive.