Les lycéens et étudiants nancéiens se mobilisent à leur tour pour le climat : "On prend les choses en main !"

Eux aussi se lancent dans les "vendredis pour le climat". Une dizaine de jeunes Nancéiens se mobilisent et créent un comité "Youth for Climate". Ils rêvent d'un printemps écologique et social.

Nancy, France

La jeunesse nancéienne organise, à son tour, des marches pour le climat. A l'image de la jeune Suédoise Greta Thunberg qui a lancé l'été dernier une grève hebdomadaire de l'école pour défendre l'urgence climatique, neuf lycéens et étudiants de Nancy ont séché les cours ce vendredi après-midi pour ramasser des déchets dans les rues, les porter jusque devant la préfecture, place Stanislas, dans une dizaine sacs... et de repartir avec, bien sûr !

"Une action non violente, on essaie d'avoir un impact positif", précise Maël, l'un des coordinateurs. "Mais il ne fait pas oublier le fond de la revendication : que l'accord de Paris soit respecté, qu'on ne passe pas la barre des 1,5° d'augmentation, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et on veut que l'état d'urgence écologique soit adopté."

Les jeunes marcheurs pour le climat ont ramassé des déchets pendant 1h30 et ont rempli une dizaine de sacs poubelle © Radio France - Isabelle Baudriller

Que disent ces jeunes ? "Nous sommes la première génération qui sera réellement victime du dérèglement climatique provoqué par les activités humaines." Pour Clotilde, étudiante en santé publique, "les générations précédentes n'ont rien fait malgré les alertes lancées par les scientifiques depuis 50 ans. Nous, on est jeunes, on prend les choses en mains, c'est notre tour !" Rebecca, étudiante en orthophonie dénonce, quant à elle, "la passivité de nos représentants, ils nous proposent des mesures jamais assez fortes. C'est juste du "green washing", c'est-à-dire des engagements de façade mais qui ne vont pas assez loin par rapport à l'urgence en cours".

A ses côtés, Lucas, lui aussi étudiant en orthophonie, se dit sensibilisé aux questions écologiques : "Mes parents sont agriculteurs bio. Il y a quelques années, mon père a eu un cancer très probablement causé par le glyphosate. Il s'est donc reconverti en agriculture biologique. On a un mode de vie tourné vers l'autosuffisance, le respect de la terre, le respect des animaux. Je trouve important qu'on se mobilise tous à notre échelle". "Chez moi, on composte, on trie les déchets", ajoute Esteban, le plus jeune du comité - il a 15 ans - "mais tout ça ne suffit pas en fait. C'est nécessaire mais il faut passer l'étape au-dessus. Il faut que tout le monde se mobilise, la jeunesse, les personnes âgées. Tout le monde, sinon ça ne marchera jamais."