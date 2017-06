Les marais aussi souffrent de la sécheresse

La pluie de ces derniers jours a permis de faire remonter le niveau de l'eau en Brière et dans le marais breton. Ceci étant dit, ils souffrent, eux aussi, du manque de précipitations que la Loire-Atlantique et la Vendée connaissent depuis un an.

Il est tombé 20 millimètres de pluie sur le nord du marais breton, autour de Bourgneuf-en-Retz ces derniers jours. "Nous avons même été obligés de stopper l'alimentation en eau depuis la Loire", explique Hervé De Villepin, le directeur du syndicat d'aménagement hydraulique du sud Loire, "pour éviter qu'ils ne débordent juste avant les foins. Ils sont 2 à 3 centimètres trop haut partout". Les précipitations de ces derniers jours ont aussi permis de faire "bien remonter" les niveaux au sud du marais breton, entre Saint-Jean-de-Mont et Beauvoir-sur-Mer et de "limiter la casse" en Brière.

Le remplissage des marais avec l'eau de la Loire a commencé un à deux mois plus tôt que d'habitude

Pour autant, ces pluies ne permettent pas d'effacer quasiment une année de manque de précipitations. "Comme les terres sont très sèches, elles absorbent l'eau dès qu'il y en a", explique-t-on au syndicat mixte des marais de Saint-Jean-de-Mont et de Beauvoir-sur-Mer. Et si l'eau est à un niveau correct actuellement, c'est parce que les organismes qui la gèrent ont anticipé. "Nous avons commencé à alimenter le nord du marais breton avec l'eau de la Loire dès le mois d'avril", explique Hervé De Villepin, "alors qu'une année classique, nous ne commençons qu'en juin. D'habitude, nous prélevons de 8 à 10 millions de mètres cubes d'eau dans le fleuve pour remplir le marais. À la fin de l'été, nous devrions être à 12 millions". Même chose pour la Brière : la réalimentation en eau depuis la Loire a commencé dès avril avec un à deux mois d'avance et l'eau a été maintenue un peu plus haut que d'habitude pour compenser une éventuelle sécheresse dans les semaines à venir.

La Loire déjà basse

La question maintenant, c'est de savoir si la Loire va garder un débit suffisant cet été pour pouvoir continuer à alimenter les marais en eau. S'il est trop faible, l'eau sera trop salée pour les remplir les marais, trop salée pour les poissons et pour permettre aux animaux de s'y abreuver.

Le sud du marais breton est lui plus habitué à ces épisodes de sécheresse. Il n'est pas connecté à la Loire. Les écluses sont fermées pour la maintenir dans le marais et éviter qu'elle s'écoule dans la mer. C'est une opération qui a lieu tous les ans en avril. D'habitude, il faut un petit moment pour que le niveau de l'eau baisse. Cette année, il était à sa hauteur de l'été dès la fermeture des écluses.

Des conséquences pour les animaux ?

Tout va donc maintenant dépendre de la météo. S'il pleut, tout ira bien. S'il fait sec et qu'en plus il fait chaud, c'est là que ça risque de se compliquer. L'eau va s'évaporer davantage ce qui va accélérer la baisse des niveaux dans les marais. À ce moment-là, plusieurs problèmes pourraient se poser. Les animaux auraient du mal à s'abreuver, les parcelles ne seraient plus délimitées par les étiers, les troupeaux pourraient donc passer de l'une à l'autre en risquant de se blesser, il y pourrait aussi y avoir une surmortalité des poissons et plus d'oiseaux pour les chasseurs. Autre conséquence si les sols deviennent très secs : ils risquent de bouger, comme ça été le cas l'été dernier sous une route du secteur de Saint-Anne-sur-Brivet. Mais ça, on ne le verra que dans plusieurs mois.