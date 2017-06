Les marais de la Loire, petit coin de paradis pour les cigognes

Les cigognes sont de plus en plus nombreuses à venir nicher dans les marais de Loire-Atlantique. 162 nids ont été recensés cette année pour, au moins, 372 petits. Les opérations de bagage sont en cours.

La première cigogne est venue nicher dans les marais de Loire en 1989. Depuis, leur nombre grandit chaque année : 116 nids recensés en 2014, 121 en 2015, 159 en 2016 et 162 cette année pour, au moins, 372 petits.

Inquiétudes à cause du manque de nourriture en début de saison

De bons chiffres, encore une fois, malgré une petite frayeur en début de saison pour Hubert Dugué de l'Acrola, l'association pour la connaissance et la recherche ornithologique en Loire-Atlantique : "le marais était extrêmement sec et il y avait donc très peu de nourriture disponible. Tous les oiseaux qui se sont reproduits tôt, de façon précoce, ont assez peu de jeunes. C'est aussi le cas en fin de saison. Mais, en milieu de saison, ça s'est pas trop mal passé. Ce qui fait que, bon an mal an, on sera sur une moyenne dans la normale, de sept-huit jeunes par couple. Mais, en début de saison, on était à moins de deux, on était un peu inquiet mais avec la pluie du mois de mai, les niveaux d'eau sont un peu remontés et il y a eu une meilleure disponibilité alimentaire".

Nous avons des milieux exceptionnels, avec des prairies humides et des pratiques agricole qui préservent la biodiversité

Et c'est important, parce que c'est notamment pour la nourriture que les cigognes viennent chez nous. Elles dévorent les écrevisses américaines qui pullulent dans les marais. "Tant qu'il y aura suffisamment à manger, elles seront de plus en nombreuses", poursuit Hubert Dugué. "Elle va aussi continuer à se développer parce qu'on a des milieux exceptionnels : des prairies humides liées à des pratiques agricoles compatibles comme l'élevage et les prairies de fauche et l'incroyable biodiversité de ces prairies grâce aux pratiques de ces éleveurs. Nous avons en fait des centaines d'oiseaux dont la cigognes, qu'on remarque davantage parce que c'est le plus gros. Elle est tout à fait représentative de la qualité du milieu, de la qualité de la biodiversité sur ces marais de la Loire".

Les cigognes apprécient tout particulièrement les marais d'Audubon à Couëron © Maxppp -

Une cigogne de 24 ans, fidèle des marais d'Audubon à Couëron

Les cigognes se sentent bien dans notre région, alors elles reviennent ! Plus de 15 ans de fidélité au marais d'Audubon pour une cigogne née en 1993 chez nos voisins de Charente-Maritime. Ce mâle y élève encore deux petits cette année. Une longévité vraiment exceptionnelle : avec ses 24 ans, c'est le plus vieil oiseau de Loire-Atlantique. D'autant plus exceptionnelle quand on sait que ces oiseaux vivent rarement plus de 10 ans dans la nature, 30 ans en captivité.