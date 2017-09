Les marins-pompiers de Marseille sont de retour après 15 jours de mission à Saint-Martin

Les marins-pompiers de Marseille sont revenus ce dimanche après avoir passé quinze jours aux Antilles pour porter secours aux sinistrés. Au total, 64 sapeurs et marins pompiers des Bouches-du-Rhône, du Tarn, du Vaucluse et des Alpes-Maritimes avaient été déployés.

Distribution de vivres, d'eau potable et réhabilitation d'un hôpital

De retour à la caserne, les marins-pompiers retrouvent les petits plaisirs du quotidien, du café, des pains au chocolat mais pas seulement, Stevan Guillevic est maitre infirmier : "Il y a des petites choses du quotidien qui font du bien notamment retrouver l'eau courante, les toilettes, prendre une douche tout simplement, des choses toute simples qui sur l'île ont disparues." A Saint Martin, ils logeaient dans un hôtel ravagé par le cyclone sans électricité ni eau courante, le lieutenant de vaisseau Guillaume Daessle est encore marqué par ce qu'il a vu sur l'île : "Pour vous donner une vision de ce qu'on a vu en arrivant c'était un tsunami mais aérien, tout a été arraché et emporté. La première mission ça a été de travailler sur l'hôpital de Saint-Martin, on a refait toutes les toitures pour que l'hôpital fonctionne à nouveau."

Les marins-pompiers ont distribué aussi des vivres et de l'eau tous les jours aux habitants. Ca n'a pas été facile de repartir, Guillaume Daessle, chef de la section sauvetage déblaiement des marins-pompiers de Marseille : "C'est toujours difficile de voir des gens dans la détresse. On aimerait faire plus mais je pense qu'on a déjà fait tout ce qu'on a pu avec le coeur et avec l'envie." Des marins pompiers qui ont travaillé non stop pendant quinze jours et qui ont désormais droit à quelques jours de repos.