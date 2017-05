Les mégots vont directement à la mer !

Les mégots jetés par terre ou dans une bouche d'égout finissent directement dans la Vieux Port à La Rochelle. Les canalisations d'eaux pluviales se déversent dans la galerie des chasses, sous le Quai Duperré et les déchets sont emportés par la marée. La municipalité lance un appel au civisme

Si vous jetez un mégot par terre à La Rochelle, il y a de grandes chances qu'il se retrouve à l'eau au risque d'aller nourrir les poissons ou terminer sa vie sur une plage.

La mairie de La Rochelle lance un appel au civisme : tout ce qui part dans les bouches d'égouts est conduit par le réseau fluvial, jusque dans le Vieux Port. Les canalisations aboutissent à la galerie des chasses : un ouvrage du XVIème siècle, autrefois destiné à évacuer la vase par des lâchers d'eau. La galerie aujourd'hui inutilisée, longue de 200 mètres se trouve sous le quai Duperré, le quai d'honneur du Vieux Port. Huit arches ouvrent la galerie sur un coté, et permettent l'écoulement de l'eau de pluie dans le bassin du port.

300 tonnes de déchets récupérés tous les ans dans le réseau fluvial à La Rochelle

Dans la galerie des chasses du Vieux Port, l'élu Jean-Marc Soubeste, et les personnels du service assainissement pluvial et protection du littoral © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Dix agents municipaux inspectent tous les jours une partie des 229 kilomètres du réseau d'assainissement fluvial, qui collecte les eaux de pluies (différent du réseau d'eaux usées qui partent directement à la station d'épuration). Trois hydrocureurs tournent tous les jours pour collecter ce qui se trouve dans les grilles qui filtrent le plus gros des déchets, sur les canalisations principales. Ils récupèrent tous les ans 300 tonnes de déchets : mégots, plastiques, canettes etc. Mais s'il pleut abondamment avant leur passage, alors tout part à la mer. Et il faut savoir que dans l'eau un mégot met de 1 à 4 ans pour se décomposer.

Les Rochelais ne sont pas conscients que les mégots jetés par terre se retrouvent dans le Vieux Port

Jean-Marc Soubeste, l'élu à l'assainissement fluvial accompagnait mardi 30 mai 2017 les agents du service dans leur visite de la galerie des Chasses. Il a pu constater qu'une masse de déchets se trouvait sur le sol, et aux pieds des déversoirs. Il lance un appel au civisme des habitants : "les Rochelais qui fument en terrasse sur le Vieux Port ne se rendent pas compte que s'ils jettent leurs mégots par terre, ils vont directement dans la mer. Il a une prise de conscience à avoir". Les déversoirs du quai Valin, actuellement en travaux viennent d'être équipés d'un dispositif de récupération des déchets. Mais il n'est pas possible d'en installer sur toutes les canalisations : ça coûterait trop cher, et puis la place manque en sous sol. D'où l'appel au civisme. Il y a plus de 7 500 bouches d'égouts à La Rochelle, qui sont pour les déchets de véritables portes de passage vers la mer.