Les meilleurs spots gardois et lozériens pour supporter la chaleur

Dans le Gard et la Lozère, les températures dépassent déjà les 30 degrés. Alors, pour vous aider à mieux supporter la chaleur, on vous a sélectionné quelques lieux bien frais.

Ça ne vous a pas échappé, il fait chaud, trop chaud. Pour mieux supporter ces fortes températures, évitez de sortir aux heures les plus moites et surtout, passez deux trois heures dans un endroit frais ou climatisé. On vous a fait une petite liste (non-exhaustive) des meilleurs bons plans contre l'insolation.

A Nîmes

Le matin tôt et en fin d'après-midi, vous pouvez aller vous promener aux Jardins de la Fontaine, vous asseoir tranquillement sur un banc à l'ombre, sous les tilleuls. Du côté de l'avenue Jean Jaurès et de l'avenue Feuchères, on peut aussi se tremper les pieds.

Si vous préférez éviter tout effort physique et bouquiner tranquillement avec la climatisation, ce lieu est pour vous : Carré d'Art. La bibliothèque est ouverte jusqu'à 18h. Autre endroit auquel vous ne pensez pas forcément : les églises. Il y fait généralement frais.

Enfin évidemment, il reste les supermarchés : allez au rayon surgelés, histoire de vous rafraîchir tranquillement aux heures les plus chaudes, au passage, vous pouvez même faire vos courses !

Dans le Gard

On a de la chance, le Gard est l'un des départements d'Occitanie où il y a le plus de rivières, avec de l'eau de très bonne qualité. Vous pouvez aller vous baigner dans le Gardon, la Cèze, mais aussi pourquoi pas dans les cascades de Saint-Laurent-le-Minier près de Ganges. Prudence : quand il fait chaud, il faut entrer dans l'eau progressivement pour éviter l'hydrocution.

Autre lieu frais : les grottes. Dans le Gard, il y en a trois à visiter : la grotte de Trabuc, à Mialet, la grotte de la Cocalière à Courry, et la grotte de la Salamandre à Méjannes-le-Clap. Température ambiante : 14 degrés sans clim !

En Lozère

La Lozère est surnommée "le pays des sources" : des dizaines de lacs vous attendent, comme le lac de Villefort, à 2,5 kilomètres du centre-ville, ou encore les lacs d'Aubrac.