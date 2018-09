Poitiers, France

Aucune espèce au monde ne peut vivre sans toit ni nourriture, c'est pourtant ce qui est en train de se passer pour les moineaux. Cette espèce jusque-là "commune" se retrouve aujourd'hui quasi-menacée. C'est le cas notamment des espèces cavernicoles, celles qui nichent dans le bâti : elles n'ont plus assez d'endroits où construire leurs nids et se reproduire. A cela s'ajoute les pesticides qui tuent les insectes, et par la même occasion, la nourriture des oiseaux. En 10 ans, la population de moineaux a baissé de 17% en France. Pour les associations ornithologiques, il y a donc urgence.

Dans la Vienne, la LPO appelle les habitants à mettre en oeuvre des choses simples pour venir en aide aux moineaux. Comme par exemple laisser des espaces libres sous les toitures, installer des nichoirs, éviter les pesticides et herbicides toxiques, mais aussi leur donner de la nourriture adaptée l'hiver. Tous les conseils de la LPO pour aider à la sauvegarde les moineaux des jardins et des viles, c'est ici.