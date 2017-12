Le Bessat, France

Quinze jours d'ouverture au cours de la saison dernière, pareil pour celle de l'année précédente. Après deux saisons difficiles dans la Loire, la communauté de communes des Monts du Pilat a tout organisé pour faire avec, ou sans l'or blanc pour cette nouvelle saison 2017-2018. Et ce, sur l'ensemble de l'Espace Nordique qui regroupe les trois domaines : Le Bessat – Les Grands Bois, Burdignes et Saint-Régis-du-Coin.

Cani-randonnée ou cani-raquette ?

La grosse nouveauté, c'est le programme d'animations de cet hiver. Il a été créé pour être maintenu sur les trois sites, "quel que soit les conditions d'enneigement" explique Sandra Royon, conseillère à l'Office du Tourisme du Pilat. Exemple avec "le Jardin Nordique. C'est un atelier d'apprentissage du ski de fond qui était maintenu uniquement en cas de neige suffisante. Cette année, si jamais l'enneigement n'est pas assez conséquent, on propose un atelier autour de la nature. Un "rallye photo" pour travailler l'orientation de façons ludique" précise Sandra Royon.

Un plan de secours ou une transformation technique est prévue pour l'ensemble des animations proposées. La cani-randonnée devient de la cani-raquette en cas de neige, le biathlon laser peut se faire à pieds ou en raquettes et un trail hivernal se coure en basket sur terre humide, comme dans la neige. Le but évidemment, encourager la clientèle à réserver.

Les skieurs de fond ne sont pas la clientèle des restaurants et du village - Stéphane Delacroix, restaurateur au Bessat.

Excellente nouvelle pour le gérant du restaurant Copains comme cochons à Bessat. "Le cani-chien, le trail, c'est une excellente idée pour faire monter les gens. Autres que les skieurs de fond" lance le restaurateur, Stéphane Delacroix. Les sportifs, les passionnés, montent dès le premier flocon en station. Ce n'est donc pas eux, que les commerçants cherchent à faire revenir.

Ma petite entreprise

Surtout, une station de ski vide, c'est beaucoup d'argent perdu. "On sait par expérience qu'il faut, pour équilibrer le budget de l'Espace Nordique, au moins six semaines d'activités neige. C'est de plus en plus difficile" explique André Vermeersch, vice-président en charge du tourisme à la communauté de communes des Monts du Pilat. Il faut donc en plus de ce nouveau programme, faire des économies. Depuis le 1er novembre, les services techniques de l'Espace Nordique et de la communauté de communes sont mutualisés. Lorsque les techniciens sont au chômage technique par manque de neige, ils effectuent dorénavant des missions sur des communes de l'agglo, pour être utile ailleurs.