Les motards défendent leur droit de circuler dans Paris

Quelques milliers de motards ont manifesté ce samedi après-midi pour défendre leur droit de circuler dans Paris. Depuis juillet, des mesures anti-pollution restreignent leur accès à la capitale.

Tous sont venus avec leur bécane au point de rendez-vous, sur l'esplanade du château de Vincennes. Quelques milliers de motards ont manifesté ce samedi après-midi pour défendre leur droit de circuler dans Paris. Le cortège a ensuite emprunté le périphérique intérieur, occasionnant d'ailleurs une heure de bouchon.

Pour la FFMC (Fédération Française de Motards en Colère), les motos polluent moins que les voitures dans Paris © Radio France - Elodie Vergelati

Les motos d'avant 2000 interdites de circuler dans Paris

Depuis juillet, des mesures anti-pollution interdisent l'accès à Paris pour les motos datant d'avant 2000. C'est la mise en place de "zones à circulation restreinte". Une interdiction qui vaut la semaine, mais pas le week-end. Et qui complique le quotidien de Fransisco. "Ma moto date de 1996, je ne peux plus venir travailler avec, je suis condamné à redevenir piéton", s'indigne cet habitant de Cergy-Pontoise. "Je suis donc forcé de prendre les transports en commun, le RER", ce qui allonge son temps de trajet de 45 minutes.

Pour Jean-Marc Belotti (FFMC), les nouvelles zones à circulation restreinte pénalisent les motards les moins fortunés © Radio France - Elodie Vergelati

La moto pollue moins que la voiture à Paris, Jean-Marc Belotti (FFMC)

Le plus rageant pour tous ces motards, c'est qu'à leurs yeux, ils polluent moins qu'une voiture. "Une moto, à Paris, ça se faufile dans les bouchons", explique Jean-Marc Belotti, de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC). "En plus, une moto, ça roule à l'essence pas au diesel, donc on n'émet pas de particules fines" , renchéritJean-Marc Belotti. "C'est simple, dans la thématique de la pollution dans la capitale, nous ne sommes pas le problème, mais bien la solution", conclut-il. Soulignant également que ce sont les motards qui ne peuvent pas s'acheter un engin neuf qui sont pénalisés par ces zones à circulation restreinte.

Des critères de circulation qui vont encore se durcir

Mais cet argument des particules fines n'atteint pas les pouvoirs publics. La preuve, les critères anti-pollution vont se durcir. En 2020, la capitale sera interdite aux motos vieilles de plus de 5 ans.