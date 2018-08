Var, France

C’est le fléau de cet été dans certaines communes du Var : les moustiques sont plus nombreux et plus coriaces cette année. Après les nombreux orages du printemps, les larves ont proliféré et il est aujourd’hui difficile de les éradiquer.

Des touristes ont même écourté leurs vacances

Un secteur est notamment touché : la Presqu’île de Giens sur la commune d’Hyères. Bordée par les marais, la Presqu’île a toujours cohabité avec les moustiques mais la situation est compliquée cette année. Dans certains campings, des clients ont même écourté leur séjour et demandé à se faire rembourser. L’idée a également effleuré Claire, originaire de Bretagne. «J’ai une centaine de boutons sur moi. C’est pénible. Il devrait prévenir les gens. J’ai limite envie d’annuler ma location ».

Moins de monde sur les terrasses des restaurants

Les patrons de restaurants voient leurs terrasses se vider dès le soir venu. « Les clients ne réservent qu’à l’intérieur du restaurant. Je n’ai plus personne en terrasse. C’est une perte de 40 couverts » dit César Cipriani, gérant du restaurant L’Acapulco, qui dépense pourtant plus de 30 euros par jour en produits anti-moustiques.

Pulvérisation aérienne refusée

Le service démoustication de la mairie d’Hyères a de son côté doublé ses effectifs cet été pour combattre les larves de moustique. Une demande de pulvérisation aérienne a été adressée début août à l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui a finalement émis un avis défavorable. Jean-Pierre Giran, le maire d’Hyères, veut organiser une réunion en octobre prochain avec l’ARS et les professionnels du tourisme pour anticiper au mieux la saison 2019.

Un dos bronzé... mais piqué par les moustiques sur une plage de Hyères © Radio France - Sophie Glotin