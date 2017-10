Les moustiques piquent toujours... et ça pourrait durer!

On croyait qu'ils disparaissaient avec l'été, mais les moustiques sévissent encore en Drôme Ardèche. Et ça pourrait durer encore plusieurs semaines, pour le moustique tigre, l'espèce la plus virulente.

On a rangé les serviettes et les maillots de bain, mais on a eu tort de ranger les bombes anti-moustiques. L'été est bien fini, mais l'insecte est toujours là.

Par endroit, en Drôme Ardèche (comme en Rhône-Alpes), une recrudescence est observée en ce début d'automne.

Pour l'Entente Interdépartementale de Démoustication (l'EID), cela vient de la hausse des températures en cette fin septembre et de quelques précipitations en début de mois.

En ce début d'automne, le moustique est toujours là ! Copier

L'espèce traditionnelle devrait vite disparaître maintenant.

Le moustique tigre lui, pourrait sévir jusque mi-novembre, si les températures restent douces.