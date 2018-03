Rennes, France

Le CNRS et le Muséum national d'histoire naturelle parlent d'un déclin "vertigineux". En zones agricoles, un tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans. "Ce n'est pas une surprise pour nous" explique Yann Février chargé de mission au GEOCA, le groupe d'études ornithologiques des Côtes d'Armor "en tant qu'observateur de terrain, on partage le même constat en Bretagne". D'ailleurs les populations des oiseaux des campagnes comme des jardins sont en chute libre : "les pesticides en milieu agricole sont en cause, mais on grignote de plus en plus les milieux naturels et même semi naturels avec des jardins de plus en plus petits et de moins attractifs pour les oiseaux communs" renchérit Yann Février. Parmi les oiseaux des campagnes dont la population s'est effondrée, l'association évoque le chardonneret ou le bouvreuil des pivoines, ce dernier abondant dans les années 70 et désormais rare.

#biodiversité Deux nouvelles études démontrent que les populations #oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse : perte d’un tiers en 15 ans >> https://t.co/M1rtpqrsbh#PrintempsSilencieuxpic.twitter.com/DxguJxe3IK — MNHN (@Le_Museum) March 20, 2018

La biodiversité menacée

C'est en fait toute la chaine alimentaire qui s'effondre. Les oiseaux insectivores ne peuvent plus s'alimenter car il y a de moins en moins d'insectes et de papillons. Moins de plantes ou d'arbustes, c'est aussi moins de graines pour les oiseaux. Bref, une biodiversité en péril. Afin de connaitre la situation exacte en Bretagne le GEOCA et l'association Bretagne Vivante sont en train de créer un observatoire régional des oiseaux.