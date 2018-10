Après l'arrivée de plaques et boulettes d'hydrocarbures sur les plages du Var, les opérations de dépollution ont démarré à Ramatuelle, Saint-Tropez et Sainte-Maxime. Elles devraient durer au moins 15 jours. Les mairies ont par ailleurs annoncé qu'elles portaient plainte.

Ramatuelle, France

Équipées de combinaisons blanches, de gants et de bottes, plus de 140 personnes ont commencé ce jeudi 18 octobre le long travail de dépollution des plages varoises. Les opérations devraient durer au moins 15 jours. 17 plages, situées entre Sainte-Maxime et Hyères, ont été souillées par des plaques et des boulettes d'hydrocarbures. Les élus ont décidé de porter plainte pour pollution et dégradation du littoral.

Les traces d'hydrocarbures sont enterrées dans le sable

Le nettoyage des plages polluées est assuré par des pompiers, des militaires de la Sécurité Civile ou des agents du Conseil départemental. Munis de râteaux ou de fourches, ils grattent le sable à la recherche de boulettes ou de plaques d'hydrocarbures enfouies. "Avec le ressac de la mer, la pollution s'enterre dans le sable. Avec les fourches, on arrive à faire ressortir les boulettes ou des fois des grosses plaques. C'est vraiment très pollué. Il y a beaucoup de travail" dit Aldo, agent du Conseil départemental réquisitionné pour nettoyer la plage de Pampelonne à Ramatuelle.

Après les plages, il faudra dépolluer les criques, les rochers... des zones encore plus difficiles à traiter selon le préfet du Var. Des bateaux seront d'ailleurs dépêchés au large de La Croix-Valmer dès ce lundi pour pouvoir nettoyer les secteurs les plus difficiles d'accès.

Le pollueur sera le payeur

Les communes impactées par ces arrivées d'hydrocarbures (Ramatuelle, Saint-Tropez, Sainte-Maxime ou encore Hyères) et le Conseil départemental du Var ont décidé de porter plainte pour pollution et dégradation du littoral. "Nous tenons une comptabilité précise et méthodique des dépenses engagées, le but étant que ce soit in fine facturé à celui qui sera reconnu coupable de cette pollution" a expliqué Jean-Luc Videlaine, préfet du Var convaincu que la pollution provenait bien de la collision des deux bateaux près du Cap Corse le 7 octobre dernier.

Le préfet du Var précise par ailleurs que de nouvelles de traces d'hydrocarbures peuvent apparaître sur les plages du Var d'ici samedi soir. Le vent d'est doit encore souffler 48 heures puis céder sa place au mistral qui est plus favorable aux plages varoises puisqu'il éloignera la pollution des côtes.

Des plaques d'hydrocarbures sur la plage de Pampelonne à Ramatuelle © Radio France - Sophie Glotin