Les boulettes d'hydrocarbure continuent de s'échouer sur les plages des Bouches-du-Rhône. Après avoir touché les calanques de Sormiou et de Morgiou à Marseille, les résidus ont atteint les plages de La Ciotat et de Port-de-Bouc, où les opérations de nettoyage se poursuivent ce samedi 3 novembre.

Bouches-du-Rhône, France

Les opérations de dépollution continuent sur les plages souillées par les hydrocarbures dans les Bouches-du-Rhône. Après le nettoyage des calanques de Sormiou et Morgiou à Marseille vendredi 2 novembre, le ramassage continue du côté de La Ciotat et de Port-de-Bouc. Équipés de combinaisons, des agents de la Métropole et des militaires de la sécurité civile vont terminer de récupérer les boulettes d'hydrocarbure sur ces deux communes ce samedi 3 novembre.

Des opérations de reconnaissances en Camargue

Un mois après la collision de deux navires au large du Cap Corse, le risque de pollution aux hydrocarbures est toujours très présent dans les Bouches-du-Rhône. Des opérations de reconnaissances sont en cours du côté de la plage de Piémanson en Arles, dans le secteur de Port-Saint-Louis-du-Rhône. La plage a d'ailleurs été fermée au public. La préfecture assure cependant que la pollution est beaucoup moins importante que dans le Var, où 50 plages ont été souillées par les hydrocarbures ces dernières semaines.

La préfecture demande aux personnes de ne pas toucher les boulettes d'hydrocarbure

Dans un communiqué, la préfecture appelle à la vigilance les promeneurs et les riverains ce week-end du 3 et 4 novembre : "Si toute personne venait à constater en mer ou sur terre la présence d’une pollution sous la forme de boulettes d’hydrocarbure ou d’irisation, _il convient de ne pas la toucher et d’en informer immédiatement les services de secours au 112._" Il est aussi possible de contacter la mairie pour prévenir d'une éventuelle trace de pollution.