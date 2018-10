Var, France

Depuis plusieurs jours déjà une centaine d'hommes, pompiers, militaires de la Sécurité Civile, agents communaux et départementaux ratissent les plages sur le littoral varois vêtus de combinaisons blanches et de bottes et c'est loin d'être terminé. La préfecture du Var annonce que les opérations de dépollution vont durer plus longtemps que prévu, c'est-à-dire plusieurs mois.

La dépollution est rendue délicate à cause notamment de l'accès difficile à certains secteurs. C'est le cas depuis ce lundi matin sur la commune de La Croix Valmer où le nettoyage des criques débute ce lundi. Une opération compliquée. Certaines zones ne sont accessibles que par la mer. L'adjoint au maire de la Croix-Valmer était sur France Bleu Provence ce lundi matin.

"La zone touchée est une zone de falaise, il faudra sans doute mobiliser des bateaux ce qui va prendre énormément de temps", David Castello, adjoint au maire de La Croix-Valmer

Beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'argent. L'opération nécessite de gros moyens, il est encore trop tôt pour avoir un chiffre précis mais la somme risque d'être très élevées et les conséquences aussi pour les communes.

"Nous savons que les pertes économiques seront importantes. La pollution fait fuir les touristes. Aujourd'hui, de nombreuses plages sont fermées."

La ville de Hyères a pris un arrêté pour interdire la baignade, les activités nautiques et l'accès à la plage. Le remarquable de l'Almanarre est désormais touché.