Corrèze, Tulle, Bugeat, Plateau de Millevaches,

Cela fait maintenant près de quatre mois que les opposants au projet d'usine à pellets torréfiés de Bugeat/Viam se mobilisent. Cette fois c'est la tenue de la réunion du CODERST (Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques) sur ce dossier qui en est la cause. Pris de court par l'annonce de sa tenue, précisent les opposants, ils n'ont eu que deux jours pour organiser ce rassemblement.

Une fuite en avant

Ils sont donc plutôt contents de la mobilisation. Ils sont une cinquantaine venus surtout du plateau de Millevaches, mais il y a aussi des représentants de diverses associations comme ATTAC. L'objet du rassemblement est essentiellement de montrer sa désapprobation. Selon les opposants la réunion du CODERST intervient très en avance. "On est dans une vraie fuite en avant, selon Antoine du collectif "Non à la montagne pellets". Ils avancent toujours plus vite, comme pour forcer les choses". L'avis rendu par le CODERST n'est que consultatif. Reste surtout l'autorisation préfectorale de cette usine. Le préfet indique qu'il rendra sa décision au printemps.