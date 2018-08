Les risques liés aux orages ce sont les impacts de foudre et les montées subites des eaux dans les rivières étroites. Des conseils simples permettent d'éviter les imprudences. Le premier : c'est se renseignez sur la météo.

Il serait bien sur très imprudent de ne pas prendre en compte les bulletins de vigilance émis par Météo France la référence en la matière mais il en existe d'autres qui donnent des prévisions plus locales comme Météo84.

Le commandant Pierre Augier chef adjoint au groupement des operation au SDIS84.

Les orages peuvent provoquer des crues subites quand de fortes précipitations tombent sur un sol sec et peu perméable.

Ces pluies peuvent se produire en amont de la rivière. Dans ces cas là on n'entend pas le tonnerre et on ne voit pas l'orage, en revanche l'eau commence à accélérer son débit, sa couleur change quand elle se charge de terre, autant de signe avant-coureurs, des signes qu'il faut savoir lire pour se mettre rapidement à l'abri. La consigne étant de regagner une zone large ou en hauteur pour échapper à la crue.

Quant à la foudre elle aussi représente un danger. Il faut bien sur éviter de faire office de paratonnerre, ne pas s'abriter sous un arbre et se faire le plus petit possible si l'on est exposé.