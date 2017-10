Les Parcs Naturels Régionaux de France fêtent leur 50ème anniversaire

Les représentants du Parc Naturel Régional de la Brenne situé dans l'Indre, se sont rendus à Paris en octobre pour célébrer les 50 ans de création des PNR en France.

1967-2017. Les Parcs Naturels Régionaux français (PNR) ont cinquante ans. Les premiers PNR ont vu le jour grâce au décret signé par le Général de Gaulle le 1er mars 1967. Si le Parc Naturel Régional de Brenne n’a pas encore 50 ans d'âge - il a été fondé en décembre 1989, il est dans sa 28ème année - ses représentants se sont rendus à Paris en octobre pour célébrer de manière symbolique cet anniversaire avec les 50 autres PNR de France.

Opération de communication à Bercy Village

Pendant quatre jours, du jeudi 19 au dimanche 22 octobre, les délégations de chaque PNR se sont retrouvées à Bercy Village à Paris pour l'opération Destination Parcs. "Chaque Parc avait un espace dédié dans un petit chalet de type chalet de Noël, c'était vraiment très chouette, chaque Parc avait la possibilité de faire déguster des produits et de les vendre", explique Estelle Sauret, chargée de communication du PNR de la Brenne.

C'est un vrai argument commercial pour la Brenne" (Estelle Sauret)

"Nous avons fait déguster du Pouligny-Saint-Pierre (fromage AOP local), pour la filière piscicole du poisson fumé, des verrines et des rillettes de carpe qui ont été particulièrement appréciées des visiteurs". Objectif : montrer l'unité de ces Parcs Régionaux et les rendre visible auprès du grand public. "C'est un vrai argument commercial et notamment pour le Parc Naturel Régional de la Brenne, c'est la première fois qu'un tel événement grand public est organisé pour l'ensemble des Parcs Naturels Régionaux".

Les PNR de France représentent 15% du territoire français et plus de quatre millions d'habitants.