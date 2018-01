Pays de la Loire, France

Les Pays-de-la-Loire sont vice champions de France du tri des emballages ménagers et du recyclage pour 2016. Notre région se classe derrière la Bretagne. Chez nous, on a jeté dans les bacs jaunes, et donc trié, 63 kilos d'emballages en 2016. C'est beaucoup mieux que la moyenne nationale (47,6 kilos) mais moins bien donc que la Bretagne qui atteint les 68,8 kilos.

En Vendée, on peut tout trier

Et il y a de grosses différences d'un département à l'autre, notamment entre la Loire-Atlantique et la Vendée. L'explication, c'est qu'on ne trie pas partout de la même façon. En Vendée, dès 2016, un quart des habitants pouvaient déjà trier tous les emballages : les bouteilles, les boites de conserve, les briques de lait... mais aussi les pots de yaourts, les barquettes de viandes, les sacs plastiques. Tout va dans le bac jaune. Résultat, sur l'année, les Vendéens ont trié, en moyenne, près de 81 kilos d'emballages ménagers par personne.

Depuis le 1er janvier 2017, tout se trie partout en Vendée - Trivalis

Les Vendéens ont trié 20 kilos d'emballages de plus que les habitants de Loire-Atlantique

Ça fait 20 kilos de plus que les habitants de Loire-Atlantique. Et on le comprend facilement quand on sait qu'en 2016 seulement 7% d'entre eux pouvaient mettre tous leurs emballages dans les sacs jaunes. Il y a donc une belle marge de progression, surtout qu'à chaque fois qu'une collectivité met en place le tri de tous les emballage sur son secteur, la quantité jetée par an et par personne augmente d'un kilo.

Comment mieux trier nos déchets ?

Pour nous aider à faire mieux, Citeo (qui remplace Eco-emballages et Ecofolio) nous rappelle les bons gestes sur son site internet et une application pour les smartphones baptisée "Guide du tri". En se géolocalisant, on peut trouver les points de collecte les plus près de chez soi.