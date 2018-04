Chamonix, France

Vous l'auriez remarqué. Il fait très chaud et très beau depuis ce mardi et ça devrait durer jusqu'à dimanche selon Météo France. Ca fait du bien au moral des Savoyards et Haut-savoyards mais attention en montagne.

Les Pays de Savoie sont en vigilance jaune avalanches depuis ce mardi. Ce redoux exceptionnel est très dangereux autant en haute-montagne qu'en basse altitude.

Capture d'écran du site de Météo France.

A Chamonix par exemple, depuis ce mercredi, il fait entre 25 et 27 degrés en plaine et avec toute cette neige qui est tombée cet hiver le risque de grosses avalanches de neige humide est "élevé" cette semaine, selon Météo France.

Aucun randonneur à ski et à pieds n'est en sécurité

Attention aux skieurs mais surtout aux randonneurs à ski et même à pieds. _"_Les endroits où il n'y a plus de neige sont quand même dangereux parce qu'au-dessus, il peut y avoir plus de 2m50 de neige cumulée cet hiver et ces plaques peuvent tomber dès le matin", explique Denis Debray, météorologue à Chamonix. Il conseille aux randonneurs de bien regarder au-dessus de leur tête et d'être très vigilants.

"Les randonneurs à ski doivent monter tôt et redescendre tôt avant midi parce que toutes les faces sud, est et ouest vont également se purger en altitude." - Denis Debray, météorologue.

Sur certaines pentes comme celles qui n'ont jamais été purgées, les faces nord et même les versants sud, est et ouest en haute altitude, il y a encore plus de 2 mètres 50 de neige cumulée en ce mois d'avril. Et selon Météo France, ces plaques de fond peuvent partir à tous moment de la journée. "Les randonneurs à ski doivent monter tôt et redescendre tôt avant midi."

Ce mardi, une avalanche s'est déclenchée dans la face Nord de l'aiguille du midi vers 14 heures.

"Rien n'arrête les avalanches, elles sont pire que celles de l'hiver."

Ces avalanches de printemps sont certes plus lentes mais deux fois plus destructives. "Rien ne les arrête, elles peuvent descendre jusqu'en basse altitude et broient tout sur leur passage."

A Val d'Isère, une vidéo d'avalanche datant du 10 avril a fait le tour du net, montrant la puissance de la coulée.