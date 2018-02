Les Pays de Savoie en vigilance orange neige et verglas

Par Caroline Pomès, France Bleu Pays de Savoie

Après le froid, la neige en Pays de Savoie. 5 à 10 centimètres de neige pourraient tomber en plaine et en montagne ce mercredi soir et cette nuit. Attention sur la route, les deux départements sont en vigilance orange neige et verglas.