Cette fois on peut officiellement parler de canicule. Depuis 16h ce mercredi, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance orange. En Pays de Savoie la vigilance est déclenchée quand il fait plus de 18 degrés la nuit et 34 degrés la journée pendant au moins trois jours consécutifs.

Tout un réseau se met en action : les mairies, les départements, les services sanitaires, etc. L'objectif est surtout de communiquer et de diffuser des conseils et messages de prévention.

Les conseils des services de l’Etat

