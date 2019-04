Les piscines gardoises face à l'algue moutarde

Après les pluies et les orages des dernières semaines, les propriétaires de piscine dans le Gard doivent lutter contre l'algue moutarde qui se dépose sur les parois et dans les tuyaux.

Gard, France

Elles ont beau être remplies d'eau, les piscines n'aiment pas la pluie, et surtout pas les pluies chargées de sables qui sont tombées sur le département du Gard ces dernières semaines. Elles font tourner l'eau des piscines et favorisent le développement de l'algue moutarde qui se dépose sur les parois et dans les tuyaux de la piscine.

Un traitement de choc

Dans le Gard, les vendeurs de piscines gardois voient donc défiler les clients qui ne savent pas comment se débarrasser de cette algue très tenace. Dans le magasin Hydro sud à Nîmes, Marie-Cécile et son fils Florent Riaza préconisent un traitement spécifique à base d'oxygène actif et d'un anti-algue spécifique contre l'algue moutarde. "Il faut le faire très rapidement car sinon l'algue prolifère et c'est beaucoup plus long et coûteux à enlever", explique t-il. En fonction des marques de produits choisi, un traitement coûte entre 40 et 100 euros et il faut parfois le renouveler plusieurs fois.