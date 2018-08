Biarritz, France

La pollution, c'est un motif de préoccupation croissante sur la côte basque, et même si la plupart des plages ont rouvert peu à peu dans la journée de jeudi, quand les analyses se sont améliorées. "Toutes nos plages fermées" se lamente l'adjoint à la qualité de vie de Biarritz, Guillaume Barucq, sur son compte Twitter avec force photos.

Toutes nos plages de #Biarritz de nouveau fermées ce matin pour pollution suite aux orages de cette nuit.



Nous ne résoudrons pas ces fermetures itératives sans une réfection profonde de notre réseau d’assainissement. pic.twitter.com/ef02S32gNg — Guillaume Barucq (@GuillaumeBarucq) August 9, 2018

43 jours de fermeture

Le beau temps est revenu sur la côte basque et l'ensemble des plages va rouvrir à la baignade. Mais pour les curieux... le drapeau violet... et la mention "plage fermée pour cause de pollution" ne sont pas du meilleur effet. Depuis le début de la saison, on compte 43 jours et demi de fermeture à Anglet. C'est énorme, largement plus du tiers des journées de la saison estivale, un chiffre certainement similaire pour toutes les autres communes côtières. A rapprocher des chiffres de l'an dernier, pour l'ensemble de la saison on avait fermé 37 jours et demi.

Ces interdictions de baignade pour cause de pollution sont en rapport avec la pluviométrie, intense cette année. Elle sature les réseaux de traitement des eaux usées.