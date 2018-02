Caen, France

Ils sont quinze à résider à l'année sur le port de Caen. Ces plaisanciers payent une redevance annuelle, qui dépend de la taille de leurs bateaux. Elle est en moyenne de 2000 euros. Chaque mois, ils s'acquittent également d'un forfait de 45 euros pour l'électricité et l'eau. Récemment, de nouvelles prises électriques de 6 ampères ont été installées. Mais c'est largement insuffisant pour qu'ils puissent se chauffer convenablement.

On dort avec les enfants, on se tient chaud comme des pingouins !

"Les températures extérieures oscillent entre moins 5 et moins 6 degrés, explique Lionel, un des plaisanciers, et à bord c'est pas terrible..." Son voisin de ponton Sam raconte qu'il dort avec "deux couettes et tout habillé". C'est pareil pour les enfants. "Et parfois, ils viennent même dormir avec moi. On se tient chaud, comme des pingouins !" Le problème, c'est l'installation électrique. Sur ces prises de 6 ampères, il est impossible de tout brancher en même temps. "Quand je veux faire fonctionner le four micro onde par exemple, ou les plaques, je dois éteindre le radiateur", explique Lionel. Sam lui a un bateau plus grand : "Je préfère chauffer la chambre, alors quand on arrive dans le carré pour le petit déjeuner, c'est glacial..."

Faute d'alimentation suffisante, tous les appareils électriques ne peuvent pas fonctionner en même temps. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

La ville doit refaire l'installation électrique

Alors à qui s'adresser ? La CCI gère le port. Mais c'est la ville qui en est le concessionnaire. C'est donc à elle, selon la CCI, de faire des travaux. "Les investissements ont été décidés en deux temps, explique Antoine de Gouville, directeur du Port. D'abord les bornes sur les pontons, qui étaient vieillissantes, ont été changées, et la ville a dû pour l'instant mettre du 6 ampères, car le système qui les alimente en amont n'est pas suffisant." Mais ce système doit être lui aussi changé, promet-il. La date des travaux n'est pas encore fixée. En attendant, bien emmitouflés dans leurs anoraks, les plaisanciers ont en tous cas la chance d'être aux premières loges pour admirer un spectacle plutôt insolite : les mouettes qui ont pied actuellement dans le port de Caen... sur la glace !

Ambiance banquise en ce moment dans le bassin Saint-Pierre à Caen... © Radio France - Nolwenn Le Jeune