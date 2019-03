Hérault : 19 platanes empoisonnés dans le village de Gorniès

Gorniès, France

Les platanes du village de Gorniès ont été une nouvelle fois attaqués ! Dans la nuit du dimanche au lundi 18 mars, ce sont 19 platanes qui ont été vandalisés, soit la quasi totalité des arbres de ce petit village. Les troncs ont été perforés, on y a ensuite versé un liquide, genre acide, pour les tuer. Quinze arbres avaient déjà été empoisonnés en 2017 et deux l'année dernière. Ils ont été abattus depuis. Certains ont une centaine d'années. Ils font partie du paysage de ce village de 50 habitants.

Ce sont des assassins ", une habitante de Gorniès

Devant les arbres attaqués, les habitants sont stupéfaits, Marie, qui habite le village depuis dix ans, en a ras-le-bol : "Mais qui fait ça ? Comment peut-on faire de telles choses ? C’est gratuit. Ce sont des assassins qui ont fait ça".

Marqués d'une croix orange

Les 19 platanes qui bordent la route principale du village sont désormais tous marqués d’une croix orange. Personne ne sait qui s’en est pris à ces arbres, mais certains ont une idée de la raison. Des grandes tiges de plus de 20 mètres de haut font de l'ombre à quelques appartements.

Marie est propriétaire d’un logement qui se trouve juste en face d’un des platanes empoisonnés. "Il y a beaucoup de personnes ici qui en avaient assez de réclamer qu'ils soient élagués, des gens ont fini par le faire eux-mêmes", selon elle .

On ne peut pas faire n’importe quoi" Céline Minardi, responsable du service entretien des routes du département

D’autres habitants se plaignent aussi que les fruits de ces arbres tombent dans les gouttières. Pour le département de l’Hérault, propriétaire des platanes, c’est la douche froide. D'après Céline Minardi, la responsable du service entretien des routes du département, l’élagage est fait dans les règles. "On tient compte de la biodiversité. Il faut faire attention aux oiseaux et aux chauves-souris à l’intérieur, on ne peut pas faire n’importe quoi en faisant des moignons aux arbres" précise -t-elle.

Le coût global de l'abattage des arbres empoisonnés est de 35.000 euros et le département aimerait tous les replanter.

Les platanes attaqués à Gorniès © Radio France - Fabrice Hawkins