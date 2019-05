Les platanes de la rue classée des Teinturiers à Avignon de nouveau touchés par le chancre coloré

Ce sont huit platanes qui sont de nouveau atteints par le champignon et condamnés. Ils viennent d'être tronçonnés en dessous de la base des branches dans cette rue des Teinturiers par mesure de sécurité en attendant leur enlèvement l'hiver prochain.

Les troncs "débranchés" ressemblent à des totems nus et l'association du quartier des Teinturiers souhaite que des artistes se servent d'un tel support temporaire pour des créations

Avignon, France

La rue des Teinturiers est une rue pavée emblématique de la cité des papes bordée par un bras de la Sorgue avec des roues à aubes et dont la rangée de platanes participe largement à son charme. Elle est d’ailleurs un site classé au même titre que la place du Palais des Papes.

Il y a trois ans six platanes avaient dû être abattus dans cette rue mais remplacés par des Platanor® Vallis Clausa, platanes hybrides et résistants issus d’une collaboration entre l’Inra de Montfavet et la pépinière avignonnaise Rouy Imbert. Le souhait de la ville mais aussi de l’architecte des bâtiments de France est de remplacer à terme les huit platanes dans les mêmes conditions.

Les troncs qui viennent d'être coupés en dessous des branches par mesure de sécurité pour les riverains et passants devraient donc être enlevés l'hiver prochain. Seulement la proximité avec le canal et son muret tout proche demandera une étude pour évaluer comment ne pas fragiliser alors les berges de cette rue si typique et historique.

D’ici là l’association du quartier des Teinturiers souhaite pour la saison estivale dans une rue très fréquentée « habiller » les grands troncs nus par des artistes. Le projet est en réflexion car le département qualité de vie de la ville d’Avignon ne souhaite pas d'interventions directe, peinture ou autre, à même l'écorce

Des troncs dont l'enlévement sera délicat dés l'hiver prochain en raison de la proximité du canal et du mur de souténement © Radio France - Jean Michel Le Ray