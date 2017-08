Les plongeons bientôt interdits dans le lac du Bourget

Rassurez-vous, il s’agit d’une interdiction provisoire. Cette mesure de sécurité est prise car le niveau du lac du Bourget va connaitre une baisse exceptionnelle.

C’est une première : la baisse exceptionnelle du lac du Bourget.

Entre le 1er septembre et le 30 novembre le niveau de l'eau va être abaissé de 70 cm par rapport à la côte d'été, c'est à dire le niveau actuel (et une baisse de 40 cm par rapport à la côte d'hiver).

Il s'agit d'une opération écologique pour permettre aux roselières de se régénérer.

Depuis les années 50, la superficie de ces zones de roseaux a diminué quasiment de moitié sur le lac du Bourget.

La baisse de l'eau va se faire progressivement courant septembre via le barrage de Savières.

Plongeons interdits à partir du 1er septembre

Conséquences de cette opération pour les usagers : les plongeons sont interdits à partir du 1er septembre et certains bateaux vont devoir changer de place faute de fond. Des panneaux sont en train d’être installés au niveau des zones de baignade et de mise à l’eau des bateaux. Et tous les propriétaires qui ont une embarcation dans un port du lac ont reçu un courrier pour les prévenir des éventuels changements.

Si l’opération est concluante, la baisse du niveau du lac du Bourget pourrait être renouvelée tous les quatre ou cinq ans.

Pour plus d’informations ou si vous avez des questions, le CISALB, le comité intersyndical pour l'assainissement du lac du Bourget, vous répond sur son site internet, ici

Panneau vigilance dans les zones de mise à l'eau du lac du Bourget © Radio France - Anne Chovet

Roselières du lac du Bourget © Radio France - Anne Chovet