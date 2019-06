Pollution à l'ozone : les poids lourds interdits de rocade à Avignon

Bus gratuits et poids-lourds déviés, Avignon fait face au pic depollution.

Avignon, France

L'épisode de pollution de l'air par l'ozone dure depuis mardi en Vaucluse. La préfecture a décidé de prendre certaines mesures comme abaisser les limitations de vitesse de 20 km/h mais aussi d'interdire le trafic de transit des poids lourds sur la rocade.

Des contrôles ont été mis en place au carrefour de la route de Marseille et au niveau de la gare TGV. Les camions sont déviés via la LEO, la liaison est ouest. Une mesure et des contrôles qui restent en place au moins jusqu'en fin de semaine.

Pour lutter contre la pollution en Vaucluse, il n'y a pas encore de zone Crit'Air comme à Paris, Lyon ou Marseille, mais c'est à l'étude et chacun peut acheter une vignette pour son véhicule. Elle coûte 3,62 euros. Pour vous la procurer, consulter le site certificat-air.gouv.fr.