Les poissons pêchés près de Chinon interdits à la vente

C'est la conséquence des analyses effectuées dans la Vienne, près de Chinon, en Indre-et-Loire, après la mort d'un chien la semaine dernière. Les poissons pêchés dans ce secteur sont interdits à la vente. C'est la préfecture qui a pris ce mercredi cette décision, à l'issue d'une réunion avec l'ARS.

Deux communes sont concernées par cette interdiction. Beaumont-en-Véron et Thizay, qui se trouvent de part et d'autres de la Vienne. C'est dans ce secteur qu'un chien est mort la semaine dernière, après avoir probablement ingéré des algues, qui prolifèrent dans ce secteur depuis début août, et qui relâchent des cyanobactéries. Ces toxines dangereuses pour l'homme atteignent un niveau record cet été dans ce secteur, avec un taux de 20 millions de bactéries par millilitre d'algue, 100 fois au-dessus du seuil d'alerte de l'ARS.

La pêche reste autorisée sur ces deux communes

La préfecture d'Indre-et-Loire réunissait donc ce mercredi le Conseil départemental, l'Agence régionale de Santé, la Direction de la Protection des Populations et les différentes fédérations de pêche pour prendre des mesures. Résultat, la pêche n'est pas interdite dans ce secteur mais tous les poissons sortis de l'eau à cet endroit sont interdits à la vente et la préfecture recommande vivement de ne pas consommer ces poissons.

"On recommande de ne pas consommer les poissons pêchés dans ce secteur," Louis Le Franc, préfet d'Indre-et-Loire

Il n'est pas scientifiquement prouvé que manger un poisson contaminé par ces cyanobactéries est dangereux. D'autres analyses sont en cours. Mais en attendant, le principe de précaution est brandit par la préfecture, qui appelle notamment à la responsabilité les pêcheurs professionnels, car il est compliqué de savoir où a été pêché précisément un poisson qui se retrouve sur un étal de marché. La préfecture va malgré tout renforcer les contrôles et la signalisation dans le secteur pour mettre en garde les pêcheurs.