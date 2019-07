Les poissons souffrent de la sécheresse en Mayenne

À cause de la sécheresse, le niveau de l'eau est bas dans certaines rivières du département et les poissons commencent à en souffrir. Les pêcheurs, eux, doivent s'adapter. Reportage de Sarah Saltiel-Ragot.

Département Mayenne, France

La Mayenne est toujours en alerte renforcée pour la sécheresse et l'absence de précipitations commence à inquiéter les pêcheurs quant à l'état des rivières et des poissons.

Des niveaux d'eau bas à certains endroit dans les rivières

Avec un niveau et des eaux stagnantes à cause du faible débit dans les rivières, les poissons doivent se déplacer et aller ailleurs dans les cours d'eau pour trouver un peu de profondeur. Pour ceux qui restent dans des eaux devenues peu profondes, ils cherchent l'ombre. "On a des bassins qui sont dans une situation assez critique comme l'Oudon, le bassin de la Vaiges par exemple," explique Marie-Laure Piau, chargée de mission à la Fédération de pêche de la Mayenne.

Cette situation est propice à la pousse d'algues dans les rivières où elles prolifèrent par endroits.

Les algues se multiplient dans les parties devenues peu profondes du Vicoin. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Plus d'algues, cela signifie moins d'oxygène pour les poissons mais"il n'y a pas encore de mortalité anormale recensée," rassure Marie-Laure Piau, "les poissons se déplacent vers l'aval pour trouver de meilleures conditions."

Des pêcheurs qui s'adaptent

Dans ces endroits où les poissons se font rare à cause de la sécheresse, "un pêcheur responsable ne va pas pêcher," affirme Jean Poirier, président de la Fédération de pêche de la Mayenne. "Si on prend des poissons en quantité, on ne les retrouvera pas dans les années à venir," poursuit le pêcheur. Les pêcheurs vont donc peu au bord des rivières et préfèrent se rabattre sur les étangs, moins affectés par la sécheresse.

Les pêcheurs aimeraient, comme beaucoup, que la sécheresse cesse ou du moins, qu'un orage fasse remonter les niveaux d'eau. _"_Si vraiment il n'y a plus d'eau, il pourra y avoir des interdictions de pêcher à certains endroits," s'inquiète Jean Poirier, qui craint aussi des pêches de sauvetage qui consiste à déplacer des poissons vers des endroits avec plus d'eau. La Mayenne n'en est pas encore là mais la sécheresse persiste pour le moment.