Les pollens d'Ambroisie sous haute surveillance en Bourgogne à partir de ce mardi

Depuis 7 ans déjà, l'ambroisie fait l'objet d'une surveillance accrue en Bourgogne Franche Comté . Grâce aux capteurs installés à Nevers, Besançon, Châlon ou Dijon, l'objectif est d'avoir un état des lieux précis, pour voir où l'ambroisie est implantée.

Des plants d'ambroisie signalés au Nord Ouest d'Auxerre

Elise Darlay est analyste pollens à Atmo Bourgogne Franche Comté. "Il y a des départements qui sont déjà très infestés. Dans l'Yonne, on peut trouver de l'ambroisie , mais dans des proportions qui sont encore très faibles, sur des terrains nus ou peu couverts. Des parcelles agricoles, des bords de routes, des chantiers , des carrières et même dans certains terrains privés. Car il n'est pas rare que l'ambroisie soit amenée dans des sachets de graines de tournesol qu'on donnent aux oiseaux. On a une plateforme de signalement de l'ambroisie et on s'aperçoit déjà qu'en 2019, on a des plants d'ambroisie qui ont été signalés au Nord Ouest d'Auxerre."

"Pour limiter les allergies on change de vêtements en rentrant chez soit et on se lave les cheveux"

Et ces pollens peuvent avoir des effets sur la santé, car c'est une plante très allergisante. "Quelques grains de pollen dans l'air suffisent pour que les symptômes apparaissent chez les sujets sensibles. Rhinite, conjonctivite, asthme, urticaire ou eczéma. Donc chez soit, on peut mettre en place des mesures d'éviction de ce pollen. On va aérer son logement tôt le matin et en soirée. Il faut éviter les promenades par temps sec et ensoleillé. En voiture, on roule vitre fermée surtout en campagne. Et en rentrant à la maison, on change de vêtements et on se lave les cheveux."

La période de surveillance va s’étendre jusqu'à début octobre. Vous pouvez retrouver ou signaler la présence d'ambroisie sur www.atmo-bfc.org