Les pompiers de Côte-d'Or mettent en garde contre le froid

Dijon, France

Il fait froid, très froid même en Côte-d'Or avec jusqu'à moins 7 degrés relevés par exemple ce jeudi à Dijon. Et cette fin de semaine va rester glaciale. Du coup dans une vidéo, les sapeurs pompiers vous invitent à suivre quelques conseils pour vous en prémunir.

Par exemple, "limitez le temps passé dehors et les efforts physiques", "Dehors, portez plusieurs couches de vêtements et couvrez vous la bouche et le nez". Ils rappellent aussi que si vous voyez une personne en difficulté dehors, ou un sans abri, il ne faut pas hésiter à composer le 115.