Loire, France

Vous avez des guêpes chez vous ? Vous n'êtes pas le seul. La canicule qui a touché l'ensemble de la France cet été a favorisé la prolifération des guêpes. Les pompiers de la Loire sont très sollicités par les particuliers.

Jusqu'à 240 appels par jour

Cet été, en période de canicule, les pompiers de la Loire ont reçu jusqu'à 240 appels par jour pour des invasions de guêpes. Depuis le début de l'année ils sont déjà intervenus à ce sujet près de 4.800 fois contre 1.800 interventions l'an dernier à la même période.

Face à cette importante activité, des entreprises de destruction de nids de guêpes sont nées, c'est le cas de Loire Guêpes créée en 2013. Cet été les deux gérants reçoivent entre un et cinq appels par jour. Bertrand un des gérants explique ses interventions " d'abord on fait une reconnaissance pour trouver le nid et ensuite on le pulvérise avec un insecticide [...] parfois on fait un deuxième passage mais on a toujours 100% de réussite".

REPORTAGE I L'entreprise Loire Guêpes en pleine intervention à Veauche Copier

Les interventions de Loire Guêpes coûtent entre 65 et 95 euros, ajoutez à ça les frais de déplacement du spécialiste qui intervient dans plusieurs département de la région.

Des excès

Trop souvent malheureusement les pompiers sont dérangés à tort. Le lieutenant-colonel Gérard Keller du SDIS 42 précise dans quels cas prévenir les pompiers "Déjà il faut vérifier qu'il s'agisse bien de guêpes et non pas d'abeilles [...] vérifier qu'il n'y en a pas que deux ou trois [...] et il faut repérer un nid".

Il ne s'agit pas de déranger deux sapeurs-pompiers pour trois abeilles qui tournent autour du melon

Les pompiers sont là pour protéger les populations. De fait, ils interviennent systématiquement quand la présence d'un nid de guêpes à proximité d'un lieu de vie ou de passage est avéré. Ils interviennent sous 48 heures.

EXPLICATIONS I Le lieutenant-colonel Gérard Keller Copier

► En cas de piqûre de guêpe contactez rapidement les secours en composant le 15 ou le 18.