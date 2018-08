Pyrénées-Orientales, France

Les pompiers des Pyrénées-Orientales sont en alerte ce samedi. Ils craignent des départs de feux dans le département. Avec la canicule, la plaine du Roussillon, les Albères et les Corbières sont en vigilance exceptionnelle aux feux de forêt. 120 pompiers sont prêts à partir, postés dans différents endroits du département.

Les chemins et pistes sont interdites aux voitures, vélos et même piétons dans ces trois secteurs. Les Fenouillèdes et les Aspres sont en alerte orange. La circulation des véhicules à moteur est interdite sur l'ensemble du réseau des pistes de ces deux massifs. Le Vallespir, le Conflent, le Capcir et la Cerdagne sont placés en risque modéré.

Du vent à 40km/h dangereux

Attention à vos mégots de cigarette. Le feu pourrait partir très vite avec une Tramontane à environ 40 km/h.