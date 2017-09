Les poteaux électriques du Puy de Marmant enlevés cette semaine

11 poteaux électriques, trois en bois, huit en béton, ainsi que 700 mètres de lignes seront effacés du paysage de Veyre-Monton d'ici la fin de la semaine.

Le chantier de "dépose", (quand on enlève les poteaux), d'une ligne moyenne tension a commencé au milieu de cette réserve naturelle régionale ce mardi 19 septembre à Veyre-Monton. Si Gilles Petell, conseiller municipal chargé de l'environnement de la ville est "très heureux" de voir ces poteaux disparaître, c'est Ennedis qui a lancé le chantier. Le groupe a en effet décidé d'enterrer toutes les lignes électriques sur la commune. Reste donc, ces 11 poteaux électriques présents sur cette réserve.

700 mètres de lignes

Pour l'opération, "une pelle à chenille de 16 tonnes, un tractopelle avec un BRH, un camion nacelle et un camion grue" ont été dépêchés sur place explique Stéphane Magrant le conducteur des travaux de l'entreprise EGTP. Si les engins sont standards, le chantier est complexe, "il y a des prescriptions qui nous ont été imposés par rapport au site, la pente et des poteaux qui ne sont pas accessibles. Heureusement ils sont en bois donc on va pouvoir les tomber manuellement à la tronçonneuse" détaille Stéphane Magrant.

"On ajuste le chantier au fur et à mesure avec beaucoup de précautions" - Sylvie Martinant, conservatrice de la réserve de Marmant.

Celle qui scrute les avancées, c'est Sylvie Martinant. La conservatrice de la réserve de Marmant scrute les deux ouvriers et les guide sur "les zones où il faut passer, ne pas passer, celles qu'il faut éviter en fonction des milieux naturels, des plantes présentes et de l'état du sol. On ajuste au fur et à mesure le chantier donc je suis en permanence avec eux pour voir les couloirs où l'on peut tirer les poteaux et faire passer les engins" raconte la chargé de mission.

La ligne électrique de 700 mètres de long. © Radio France - Céline Chouzet

Autant de précautions sont prises pour protéger de véritables trésors de la faune et de la flore. Des pelouses, une petite herbe petite très rase qui pousse dans des conditions extrêmes, mais aussi de nombreux insectes et une présence passée. La date du chantier a bien été calée en fonction de la nidification du hibou Grand Duc qui fût à une époque, présent au Puy de Marmant.

Coût du chantier : 10 000 euros. La facture est entièrement prise en charge par Ennedis. Tout comme les poteaux en bois ou en béton qui seront ensuite confiés à une entreprise de recyclage. Gilles Petell, conseiller municipal chargé de l'environnement de Veyre-Monton, imagine déjà ouvrir le site au public. Mais ce projet ne verra pas le jour avant fin 2018. Les travaux eux seront terminés, normalement, à la fin de la semaine.