Les premières girolles sont arrivées dans les bois de la Corrèze

Brive-la-Gaillarde, France

Foi de cueilleurs : c'est une pousse exceptionnelle. C'est même un "jackpot" qu'a trouvé François Valente dans les bois autour de chez lui à La-Rivière-de-Mansac près de Brive. En 5 heures de balade le week-end dernier, il a trouvé 8,5 kilos de girolles. "Encore la semaine dernière il n'y en avait pas une" précise-t-il. Et des belles ajoute-t-il. "Contrairement aux autres années elles sont charnues, joufflues. C'est impeccable". Et en plus cela devrait durer grâce à ce redoux et aux nouvelles chutes de pluies annoncées pour les jours qui viennent.

La concurrence de l'auto-consommation

Cette pousse tardive ne fait cependant pas les affaires des négociants en champignons. Chez Monteil à Brive, au regard de la même période l'année dernière, la production est divisée par trois. Mais ce n'est peut-être pas que la faute du climat selon Jean-Claude Monteil. "Depuis ces dernières années on a des baisses régulières" assure celui-ci. Car il y a moins de cueilleurs et surtout selon lui moins de gens qui cueillent pour revendre. "Les gens ramassent beaucoup plus pour eux". C'est vrai, lui répondrait sans doute François Valente. Ses 8,5 kilos de girolles sont déjà toutes en bocaux.