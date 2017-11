Les premières neiges attendues en Dordogne ce mercredi matin

Les premières neiges devraient faire leur apparition dans la nuit de mardi à mercredi en Dordogne. Selon Météo France, les premiers flocons mêlés à la pluie tomberont sur le Périgord Vert.au petit matin.

La neige est attendue la nuit prochaine en Dordogne. Selon Météo France, la dégradation arrivera par l'ouest dans la nuit de mardi à mercredi. En fin de nuit, la limite pluie-neige descendra autour de 300-400 mètres. Sur les hauteurs du Périgord Vert, des flocons se mêleront à la pluie. Localement les sols seront blanchis, avec une couche de neige de l'ordre de 1 cm "notamment du nord de La Coquille au nord et à l'Est de Lanouaille jusqu'à la bordure de la Haute-Vienne et de la Corrèze".

Prudence sur les routes

Sur le reste du département, les pluies se dissiperont en cours de matinée. Ce mercredi après-midi sera nuageux avant l'arrivée d'une autre perturbation en fin de journée. Les températures minimales seront comprises entre 0 et 4 degrés. Les maximales restent très fraîches autour de 8 à 12 degrés. Ces chutes de neige devraient être très localisées et très faibles mais il faut tout de même rester prudent. Mêlée à la pluie, la neige peut rendre les chaussées très glissantes, en particulier au petit matin. Si vous êtes témoin d'un problème de circulation, n'hésitez pas à appeler France Bleu Périgord au 05 53 53 82 82.