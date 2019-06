Les premières restrictions de l'usage de l'eau arrivent dans le Loiret

Olivet, France

La situation est préoccupante pour déjà huit rivières et cours d'eau du Loiret qui ont franchi leur seuil d'alerte ou même pour certains, leur seuil de crise. C'est le cas par exemple du Dhuy, du Cosson ou encore de la Bonnée. Des communes comme Sully sur Loire, la Ferté Saint Aubin, Olivet, Jargeau, Chatillon-Coligny sont concernées. Dans ces secteurs, les prélèvements agricoles dans la nappe de Beauce et les rivières sont désormais restreints, et pour les particuliers il est interdit de remplir les piscines et d'arroser en journée les pelouses et jardins.

Il a plu très peu cet hiver, après un été précédent déjà très sec

Un tel arrêté si tôt dans l'année, et alors que des pluies importantes touchent le Loiret en cette fin de semaine, cela peut surprendre, mais c'est sur le long terme que s'inscrivent ces données, explique Isaline Bard, la responsable du service "eau" à la Direction départementale des Territoires. : "il a peu plu cet hiver, l'an dernier, l'été avait déjà été chaud et sec, donc le niveau des nappes phréatiques était déjà assez bas, il n'y a pas eu assez de pluie pour rattraper ce retard".

Les bassins du Loiret-Dhuy sont notamment concernés par ces restrictions © Radio France - Anne Oger

Un été chaud et sec de nouveau redouté

Ainsi cinq rivières du Loiret avaient franchi leur seuil de crise dès les premières mesures, au mois de mai. Et la tempête de ce vendredi n'y changera rien. D'autant que les prévisions pour l'été à venir laissent présager de nouveau de faibles précipitations et des températures élevées. Ca n'est pas la première fois que les premières restrictions de l'usage de l'eau interviennent aussi tôt, dans le Loiret, mais il s'agit malgré tout d'une situation relativement exceptionnelle.

