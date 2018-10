Vosges, France

Ils ont blanchi le paysage. Les premiers flocons de neige ont fait leur apparition sur le massif des Vosges dans la nuit de vendredi 26 à samedi 27 octobre. "Ils sont tombés vers 1 heure du matin", précise Jean-Marie Haton, propriétaire du refuge du Sotré sur la route des Crêtes, à 1 200 mètres d'altitude, non loin du Honeck.

Légère ambiance hivernale au refuge du Sotré - Jean-Marie Haton Refuge du Sotré

Des premières chutes très légères, certes, mais qui enchantent toujours. "Une petite neige qui tombe, ça fait plaisir à voir", poursuit-il.

Les arbres ont un saupoudrage sympathique. Il y a un tout petit peu de brume. Il reste encore des feuilles d'automne, ça fait un beau contraste avec de jolies couleurs"

Selon Jean-Marie Haton, l'arrivée de la neige est plus tardive : "Les autres années, on en avait à la mi-octobre voire début octobre. Ce sont encore les premières neiges, elles vont fondre. L'année dernière, au 15 novembre, il est tombé 20 cm et elle est resté jusqu'à fin avril".

Elle est bien arrivée! #neige #vosges (📷 @meteodesvallees)



Pour mémoire:

En 2017, c’était le 22.

En 2016, c’était le 9.

En 2015, c’était le 13.

En 2014, c’était le 22.

En 2013, c’était le 10.

En 2012, c’était le 15. pic.twitter.com/ZzGkcaqAaO — Ski & Neige Vosges (@SkiNeigeVosges) October 27, 2018

Le refuge du Sotré affiche complet ce samedi soir, il accueille une soixantaine de randonneurs et de vététistes. "Ici, on vit six mois dans la neige et six mois hors neige. On aime bien la voir arriver... mais en mars-avril, on aime bien la voir partir aussi !", sourit Jean-Marie Haton.