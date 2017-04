Les côtes de Bretagne de nouveau envahies par les algues vertes

Les premiers ramassages d'algues vertes ont eu lieu jeudi dans la baie de Saint-Brieuc. Les algues vertes sont de retour plus tôt que prévu. Le littoral breton enregistre son pire début de saison depuis 2009 malgré un plan de lutte en place depuis cinq ans.

Les côtes de Bretagne sont de nouveau envahies par les algues vertes. Des échouages précoces sur les plages en raison notamment d'un ensoleillement important depuis plusieurs semaines et d'une année 2016 peu arrosée. "Il y a eu peu de pluies et pas beaucoup d'eau pour lessiver les nitrates dans les sols. Il y a eu un phénomène de stockage d'une partie des nitrates" explique Pierre Aurousseau. Il est professeur à Agrocampus Ouest à Rennes et préside le Conseil scientifique de l’environnement de Bretagne (CSEB).

Les baies de Saint-Brieuc, Douarnenez, Lannion sont concernées par ces marées vertes.

A cela s'ajoute également un autre phénomène, des eaux de mers colorées par du phytoplancton présent en grande quantité. C'est le cas notamment dans l'estuaire de la Vilaine et dans l'estuaire de la Loire.

Les collectivités locales ramassent toujours entre 30 000 et 70 000 tonnes d'algues vertes sur les plages chaque année.