Les projets d'éoliens offshore se précisent en Bretagne

Des réunions publiques sont organisées cette semaine pour informer le public sur le projet de ferme éolienne off shore au large de Groix et de Belle-Ile (Morbihan). En Bretagne, un autre projet d'éoliennes marines est prévu en baie de Saint-Brieuc ( Côtes d'Armor) .

Deux sites éoliens off shore sont programmés en Bretagne d'ici 2021 : un en baie de Saint-Brieuc et un autre au large de Lorient.

4 éoliennes flottantes au large de Groix et de Belle-Ile d'ici 2 ans

Au large des côtes morbihannaises, un [projet de ferme pilote d'éoliennes flottantes](http:// http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_323623/fr/l-ile-de-groix-experimente-les-eoliennes-flottantes) est prévu pour 2019. C'est l'un des deux premiers sites français retenue par l'ADEME. 4 éoliennes de 6 MW chacune seront installées par 60 à 70 mètres de fond sur des flotteurs spécialement conçus pour des conditions de mer océaniques. Ce site de 17 kilomètres carrés sera situé au large des îles de Groix et Belle-Ile. L' installation pourra à terme fournir l'équivalent de la consommation électrique de la ville de Lorient.

Une concertation publique débute cette semaine : deux réunions publiques sont programmées, une ce mardi 14 à la cité de la voile Eric Tabarly à Lorient de 18h30 à 20h30 et ce mercredi 15 au complexe sportif d'Erdeven à la même heure. D'autres rencontres sont envisagées d'ici la mois d'avril à Groix, Belle-Ile et Quiberon.

En baie de Saint-Brieuc, 62 éoliennes opérationnelles en 2021

Le projet costarmoricain est un peu plus avancé. L'enquête publique sur le projet de parc éolien en baie de Saint-Brieuc a eu lieu en 2016. Ce parc serait le premier du genre en Bretagne. Installé sur une zone de 75 kilomètres carrés, il accueillerait 62 éoliennes. Leur puissance totale devrait atteindre les 500 MW et permettrait l'alimentation en électricité de 850 000 habitants. Le parc sera opérationnel en 2021.

La région Bretagne investit dans cette nouvelle filière industrielle

Les éoliennes en mer sont un axe essentiel de la politique régionale " Energies marines renouvelables" avec à la clé des centaines d'emplois dans les ports de maintenance de Saint-Brieuc, Lorient mais surtout à Brest. Le port de Brest en cours d'aménagement accueillera notamment la phase finale de l'assemblage des éoliennes. La région Bretagne investit dans ces programmes d'éoliennes off shore et ces bases arrières : 25 à 30 millions d'euros par an sur la décennie 2010/2020.