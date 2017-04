Les Provençaux en ont assez des week-ends pluvieux

Le soleil est de retour ce lundi en Provence après un nouveau week-end bien arrosé. Le déluge chaque samedi et dimanche, ce n'est vraiment pas de chance mais au moins, ça fait du bien à la nature.

Après un hiver très sec (40 % de pluie de moins que les années précédentes), le ciel s'est montré un peu plus généreux en pluie ces dernières semaines : en moins de 30 jours, il est tombé autant d''eau qu'en un mois et demi habituellement à cette période de l'année.

Il faut désherber

Rien que ce week-end, Météo France a enregistré entre 20 à 40 millimètres de pluie. Une bonne nouvelle pour les sols des Bouches-du-Rhône où la végétation est très abîmée par deux ans de temps plus sec que la moyenne.

Mais ces pluies soudaines peuvent avoir un effet pervers : l'herbe va jaunir par temps sec, les risques d'incendies seront donc plus élevés quand la saison chaude arrivera. L'association Info Climat alerte sur la nécessité de désherber régulièrement.

Marre du déluge chaque week-end !

Autre phénomène qui fait grimacer : la Provence a connu 3 week-ends consécutifs de temps pourri... alors qu'il a fait beau en semaine !

"La pluie tous les week-ends, c'est ennuyeux ! A la maison, je lis, je regarde la télé mais c'est long. Surtout que j'ai l'habitude de beaucoup marcher en bord de mer. Je suis quand même sortie pour me promener dans les magasins !" Cynthia, une Marseillaise.

Piotr et Gosha sont venus de Pologne pour se réchauffer au soleil mais pas de chance : "On a pris nos maillots de bain pour rien. On est quand même contents d'avoir pu faire un peu de vélo".

En revanche, ce couple de Parisiens se moque de la couleur du ciel : "Les Marseillais se plaignent souvent du temps mais nous on est beaucoup plus tolérant avec les nuages".

Bonne nouvelle : à part mercredi, Météo France prévoit du temps ensoleillé cette semaine... samedi et dimanche compris. Ouf.