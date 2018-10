Territoire de Belfort, France

Depuis quelques jours vous avez peut-être constaté une invasion de punaises. Il s'agit de "punaises diaboliques" aussi appelées punaises asiatiques. Originaires de Chine, elles sont apparues en France en 2012, les premiers cas ont été détectés à Strasbourg. Depuis, cet insecte s'est reproduit et prolifère désormais dans toute l'Europe. Cet automne, les punaises commencent à entrer dans les maisons y compris dans le Territoire de Belfort pour hiberner.

Difficile de s'en débarrasser

Cette espèce invasive n'a pas de prédateur et il est très difficile de s'en débarrasser. Edwige Antoine habite à Cravanche et constate que depuis une quinzaine de jours que les insectes entrent dans sa maison. Ils s'introduisent par les fenêtres ou se glissent dans les interstices parfois par cinq ou six.

"Je fais la chasse aux punaises parce que je ne peux pas me coucher si je sais qu'il y en a à l'intérieur. Elles font beaucoup de bruit en volant comme un gros vrombissement" affirme Edwige. Pour faire la chasse, il ne vaut mieux pas les remettre à l'extérieur car elles risquent fortement de revenir. Préférez le balai ou l'aspirateur. Et attention, si vous les écrasez, elles peuvent dégager une mauvaise odeur.

Un danger pour les agriculteurs

Ces punaises diaboliques ne sont pas dangereuses pour les êtres humains ou pour les animaux. Mais si elles continuent à se reproduire, elles risquent de devenir problématiques pour les agriculteurs. Ces insectes se nourrissent, en effet, de fruits (kiwi, noisette, pomme, citron...) qui pourrissent à l'endroit de la piqûre de la punaise et deviennent impropres à la consommation. Jean-Claude Streito, entomologiste et spécialiste des punaises à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique met en garde les agriculteurs pour la saison prochaine, car les punaises diaboliques sont assez nombreuses pour devenir nocives.

Pour le moment, il n'existe pas de technique de lutte contre ces punaises. C'est pourquoi l'INRA essaye de mettre au point de la lutte biologique à base de parasites qui pourraient attaquer les œufs de cette espèce. Une plateforme participative de recensement a été mise en place par l'institut agronomique en 2015, chacun peut signaler la présence de punaises accompagnée d'une photo grâce à l'application AGIIR.