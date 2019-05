Les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange pluie-inondation

Pyrénées-Atlantiques, France

Météo France place le département des Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange pluie-inondation ce samedi. Météo France annonce un épisode pluvieux intense nécessitant un suivi particulier. Les cumuls attendus en moins de 24 heures représentent l'équivalent de 3 semaines à un mois de pluie pour le département en cette période de l'année.

On attend une aggravation dans la soirée avec des averses qui s'organisent en lignes pluvieuses plus fréquentes et plus fortes par l'ouest. Le maximum d'activité est attendu en seconde partie de nuit sur l'ouest Pays Basque. Il devrait ensuite progresser vers haut Béarn et Soule et se poursuivre jusqu'à dimanche matin.

Ces pluies sont parfois intenses et accompagnées d'orages pouvant donner 30 mm en moins de 3 heures et s'accompagner de vent assez fort avec des rafales de 60/70 km/h .

Les Pyrénées-Atlantiques placé en vigilance orange pour pluie-inondation - Copie d'écran Météo France