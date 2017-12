La tempête Bruno arrive sur le Sud-Ouest ce mardi soir. Météo France a placé les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Landes en alerte orange aux vents violents.

Trois départements du Sud-Ouest, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Landes ont été placés en alerte orange aux vents violents par Météo-France. Elle débutera mercredi à 3h00 du matin, jusqu'à mercredi midi. Les rafales vont atteindre temporairement 120 à 130 km/h sur la côte, 100 à 110 km/h en plaine et 110 à 130 km/h en moyenne et haute montagne.

Une petite amélioration sera ressentie en milieu de matinée mercredi sur la côte, puis en fin de matinée sur les Hautes Pyrénées. Le vent restera toutefois soutenu pour une bonne partie de la journée avec des averses et des rafales de vent de 100 à 120 km/h sur la côte, 80 à 90 km/h en plaine, 110 km/h en montagne.

Météo France vous conseille de limiter vos déplacements, de prendre garde aux chutes d'arbres ou d'objets divers, de ranger les objets exposés au vent et de ne pas intervenir sur les toitures.