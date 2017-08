Le département des Pyrénées-Orientales n'est plus en vigilance orange à la canicule depuis samedi après-midi. Après avoir battu un record, les températures baissent légèrement ce dimanche.

Depuis ce samedi après-midi 16 heures notre département des Pyrénées-Orientales n'est plus en vigilance orange à la canicule. Ce dimanche matin seuls le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse restent en vigilance jaune canicule. Les Pyrénées-Orientales sont désormais en vigilance jaune pour les orages.

Plus de 37 degrés

Un record de température a été battu ce samedi 5 août. Plus de 37 degrés ont été relevés à Perpignan, une des journées les plus chaudes depuis plus de 100 ans. Un peu plus tôt dans la semaine, la baignade a été interdite au Barcarès à cause des brumes de chaleur.

Ce dimanche les températures baissent légèrement, une trentaine de degrés attendus à Perpignan. Météo France prévoit moins de trente degrés en ce début de semaine.