Météo : les Pyrénées-Orientales et l'Aude en vigilance orange pluie-inondation

Perpignan, France

Des pluies importantes sont attendues ce samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Les deux départements ont été placé en vigilance orange pluie-inondation par Météo France. Les plus fortes précipitations sont prévues entre minuit et 7h du matin ce dimanche, avec des cumuls de précipitations de 40 à 60 mm, localement 100 à 130 mm sur 24 heures. Le secteur de l'Agly a même été placé en vigilance orange crue depuis 16h ce samedi. Les secteurs les plus touchés par les pluies seront les Corbières, le littoral nord et les basses plaines de l'Aude

Consultez la carte et les bulletins de Vigicrue.